Ilgiorno.it - Lodi, nave da crociera affonda nel Po: si era incagliata alla diga dell’Isola Serafini

(Di martedì 22 ottobre 2024) È infineta nel Po l’imbarcazione “Verdi” del Consorzio Navigare l’Adda di Pizzighettone, che da due giorni erasullo sbarramento Isola, nei pressi del comune di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza. La, utilizzata per il turismo fluviale, è stata inghiottita dalle acque intorno alle 14.30 di martedì. Il presidente del Consorzio, Carlo Pedrazzini, è amareggiato e intende fare piena luce sull’accaduto: “Bisogna capire la causa dell'mento”, ha dichiarato. “Non faccio ipotesi ma bisognerà approfondire. Eravamo in procinto di gestire la fase di recupero, che sarebbe iniziata domani”. Poche ore prima dell’mento, c’era stato un sopralluogo da parte di Genio Pontieri e vigili del fuoco allo scopo di studiare il modo di recuperarla.