Lavoro, ambiente e qualità della vita: la Puglia viaggia verso un futuro sostenibile (Di martedì 22 ottobre 2024) Favorire lo sviluppo dei territori in termini economici e sociali, in linea con gli indirizzi della Commissione europea, per creare un’Europa resiliente, sostenibile e giusta. Questi sono gli obiettivi principali per cui sono stati istituiti i programmi regionali FESR-FSE+: il primo termine è Europa.today.it - Lavoro, ambiente e qualità della vita: la Puglia viaggia verso un futuro sostenibile Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Favorire lo sviluppo dei territori in termini economici e sociali, in linea con gli indirizziCommissione europea, per creare un’Europa resiliente,e giusta. Questi sono gli obiettivi principali per cui sono stati istituiti i programmi regionali FESR-FSE+: il primo termine è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pecchia - ricetta alla parmigiana. "I giovani italiani ci sono - l’unica via per fare sport in modo sostenibile» - "L’idea al momento di costruire la nostra squadra era quella di fare un calcio propositivo, andando a cercare il gol piuttosto che l’ostruzionismo, sia in casa che fuori. Il coraggio non gli manca, anche quello delle scelte personali: lasciare la Cremonese subito dopo averla riportata in serie A non fu cosa da poco, riuscire a convincere Parma dopo aver mancato il primo tentativo di promozione è ... (Sport.quotidiano.net)

Guterres all'Onu : "Mondo diventa insostenibile - ma sfide sono risolvibili" - UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2024 "L'umanità si sta avviando verso l'inimmaginabile, una polveriera che rischia di travolgere il mondo, mal e sfide che affrontiamo sono risolvibili, se la comunità internazionale saprà affrontare l'incertezza, le disuguaglianze che stanno alla base di ingiustizie e lamentele e l'impunità che mina il diritto ... (Iltempo.it)

Guterres all'Onu : "Mondo diventa insostenibile - ma sfide sono risolvibili" - Così il segretario generale delle Nazioni Uniti, Antonio Guterres, davanti ai capi di Stato e di governo riuniti al Palazzo di Vetro, dove si è aperto il dibattito di alto livello della 79ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2024 "L'umanità si sta avviando verso l'inimmaginabile, una polveriera che rischia di ... (Liberoquotidiano.it)