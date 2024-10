Latina / “Educare alla parità e prevenzione della violenza di genere”, concorso in scandenza (Di martedì 22 ottobre 2024) Latina – Mancano pochi giorni per partecipare al concorso “Educare al rispetto per la parità e la prevenzione della violenza di genere” rivolto agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Fino al 31 ottobre, infatti, gli elaborati possono essere inviati alla mail Latina.it e il giorno 25 novembre, L'articolo Latina / “Educare alla parità e prevenzione della violenza di genere”, concorso in scandenza Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / “Educare alla parità e prevenzione della violenza di genere”, concorso in scandenza Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 22 ottobre 2024)– Mancano pochi giorni per partecipare alal rispetto per lae ladi” rivolto agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Fino al 31 ottobre, infatti, gli elaborati possono essere inviatimail [email protected] .it e il giorno 25 novembre, L'articolo/ “di”,inTemporeale Quotidiano.

Latina / “Educare al rispetto per la parità e la prevenzione della violenza di genere” - il premio scolastico - In seguito alla delibera di consiglio approvata all’unanimità nel mese di maggio, infatti, in cui è stato approvato il regolamento per l’istituzione del premio, gli uffici del servizio Istruzione hanno comunicato alle […] L'articolo Latina / “Educare al rispetto per la parità e la prevenzione della violenza di genere”, il premio scolastico sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)