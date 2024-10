Ilfoglio.it - La lunga strada di Deniz Undav

(Di martedì 22 ottobre 2024) Fino a quattro anni fa nessuno conosceva il suo nome. Perché alloranon era nemmeno un calciatore professionista. Dopo aver frequentato il settore giovanile del Werder Brema il ragazzo di origini curde era stato risucchiato nelle sabbie mobili del calcio amatoriale tedesco. La grande delusione era arrivata in un pomeriggio come tanti del 2012.aveva 16 anni ed era stato convocato dai vertici del suo club. Senza troppi giri di parole gli avevano comunicato che non rientrava nei piani futuri della società. Era troppo basso. E anche troppo grasso. Per un attimodeve aver sperimentato sulla sua pelle quella frase di Ninna nanna di Chuck Palahniuk: "Pietre e bastoni ti rompono le ossa. Ma occhio a quelle cazzo di parole". È una bocciatura che fa male. Molto.