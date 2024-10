La battaglia per le cure al figlio con disabilità diventa un’opera teatrale: “Ho portato sul palco la mia vita” (Di martedì 22 ottobre 2024) La gallese Tracy Harris ha scritto un'opera teatrale sulle difficoltà e le sfide quotidiane che lei stessa ha dovuto affrontare per far sì che il figlio affetto da paralisi cerebrale potesse beneficiare di tutti i servizi necessari per condurre una vita dignitosa. Fanpage.it - La battaglia per le cure al figlio con disabilità diventa un’opera teatrale: “Ho portato sul palco la mia vita” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La gallese Tracy Harris ha scritto un'operasulle difficoltà e le sfide quotidiane che lei stessa ha dovuto affrontare per far sì che ilaffetto da paralisi cerebrale potesse beneficiare di tutti i servizi necessari per condurre unadignitosa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La battaglia per le cure al figlio con disabilità diventa un’opera teatrale: “Ho portato sul palco la mia vita” - La gallese Tracy Harris ha scritto un’opera teatrale sulle difficoltà e le sfide quotidiane che lei stessa ha dovuto affrontare per far sì che il figlio affetto da paralisi cerebrale potesse ... (fanpage.it)

“Il Figlio Migliore” apre la stagione di teatro contemporaneo al De Andrè organizzata da Quinta Parete - OFF, la nuova stagione di teatro contemporaneo al Teatro Fabrizio De Andrè organizzata da Quinta Parete con la direzione artistica di Enrico Lombardi inizierà il 23 ottobre con il debutto di Il Figlio ... (nextstopreggio.it)

Padova Jazz Festival 2024, tutti gli eventi in programma a Padova - I numerosi palcoscenici del festival si distinguono per le loro peculiarità architettoniche: dalle location di importanza storica come il Teatro Verdi e la sua Sala del Ridotto, la Sala dei Giganti al ... (padovaoggi.it)