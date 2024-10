Kylian Mbappe dovrebbe “segnare gol”, dice l’allenatore del Real Madrid Ancelotti (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-21 18:23:55 Il web non parla d’altro: L’attaccante del Real Madrid Kylian Mbappe dovrebbe dare priorità ai gol piuttosto che al pressare per sostenere la squadra, ha detto l’allenatore Carlo Ancelotti prima della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. Mbappe ha segnato un bel gol nella vittoria in casa del Celta Vigo lo scorso fine settimana, ma spesso giocava largo a sinistra, il suo ruolo preferito con la Francia. Mbappe ha segnato otto gol con il Real in 12 partite in tutte le competizioni in questa stagione, ma non ha ancora raggiunto la sua forma migliore da quando ha firmato in estate. Martedì i campioni d’Europa del Real ospitano il Borussia Dortmund nella rivincita della finale di Champions League dello scorso anno, vinta dagli spagnoli 2-0. Giornata 3 #UCL pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-21 18:23:55 Il web non parla d’altro: L’attaccante deldare priorità ai gol piuttosto che al pressare per sostenere la squadra, ha dettoCarloprima della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund.ha segnato un bel gol nella vittoria in casa del Celta Vigo lo scorso fine settimana, ma spesso giocava largo a sinistra, il suo ruolo preferito con la Francia.ha segnato otto gol con ilin 12 partite in tutte le competizioni in questa stagione, ma non ha ancora raggiunto la sua forma migliore da quando ha firmato in estate. Martedì i campioni d’Europa delospitano il Borussia Dortmund nella rivincita della finale di Champions League dello scorso anno, vinta dagli spagnoli 2-0. Giornata 3 #UCL pic.twitter.

Kylian Mbappé - altro che “fake news” : l’accusa di stupro si arricchisce di dettagli - Kylian Mbappé nei guai: è accusato di stupro in terra svedese e nuovi dettagli emergono sui giorni trascorsi dal francese in Svezia. In questi giorni, la carriera e la vita extracalcistica di Kylian Mbappé sono sotto i riflettori per motivi ben lontani dal rettangolo verde. Secondo quanto riportato da Expressen, sono state raccolte le prime testimonianze e materiale probatorio che potrebbe ... (Notizie.com)

Kylian Mbappé indagato per violenza sessuale in Svezia - ma lui : “Sono falsità” - L’attaccante del Real Madrid, Kylian Mbappé, sarebbe indagato per violenza sessuale in Svezia: i suoi collaboratori parlano di fake news, ma arriva una conferma. . . Secondo quanto riportato dai giornali svedesi “Expressen” e “Aftonbladet”, l’attaccante francese Kylian Mbappé sarebbe indagato in Svezia per un episodio avvenuto giovedì sera nel centro di Stoccolma: una donna avrebbe denunciato. (Sportnews.eu)

Kylian Mbappé - aperta in Svezia inchiesta per stupro - Secondo i quotidiani locali Aftonbladet ed Expressen, l’inchiesta ha come bersaglio diretto il capitano della Francia, che nello scorso weekend era stato visto entrare in una discoteca di Stoccolma insieme al suo entourage. . La procura svedese ha confermato l’apertura di un’indagine per stupro nei confronti del calciatore francese del Real Madrid Kylian Mbappé. (Lapresse.it)