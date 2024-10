Juventus, Weah: «Vi spiego perché sarà una stagione divertente. Sono qui grazie a questo calciatore» (Di martedì 22 ottobre 2024) L’esterno della Juventus ha parlato di vari aspetti legati al mondo bianconero e non solo in un’intervista Timothy Weah, esterno della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di The Athletic. Il calciatore è intervenuto su varie tematiche tra cui i bianconeri, il suo arrivo e tanto altro, compreso Thuram. JUVE DI THIAGO MOTTA – «È più positiva, più d’attacco, Calcionews24.com - Juventus, Weah: «Vi spiego perché sarà una stagione divertente. Sono qui grazie a questo calciatore» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) L’esterno dellaha parlato di vari aspetti legati al mondo bianconero e non solo in un’intervista Timothy, esterno della, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di The Athletic. Ilè intervenuto su varie tematiche tra cui i bianconeri, il suo arrivo e tanto altro, compreso Thuram. JUVE DI THIAGO MOTTA – «È più positiva, più d’attacco,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furto di lusso a Torino : svaligiata la villa del calciatore Douglas Luiz della Juventus - La rapidità con cui la polizia ha risposto all’emergenza è fondamentale per garantire non solo la sicurezza di Luiz e della sua compagna, Alisha Lehmann, ma anche per tranquillizzare i residenti della zona, temendo che questo possa essere l’inizio di un’escalation di furti. La polizia ha ricevuto supporto dalla scientifica, che ha cominciato a raccogliere prove e tracce utili per identificare i ... (Gaeta.it)

Dalla Juventus al Real Madrid a gennaio : offerta super al calciatore - Il terzino della Juventus si sta mettendo in mostra con un inizio di stagione molto buono e ha di recente trovato anche il suo primo gol in nazionale nella sfida pareggiata 2-2 contro il Belgio a Roma. Per rimediare a questa sfortuna, il tecnico ex Milan e Chelsea sta puntando il mirino sulla Juventus. (Rompipallone.it)

Calciatore 16enne casertano esordisce in Serie A contro la Juventus - Ha compiuto 16 anni il 23 febbraio e oggi (28 settembre) ha esordito in Serie A contro la Juventus, E' la storia di Honest Ahanor, classe 2008 nato ad Aversa da genitori nigeriani. Il sogno di tutti i ragazzi che giocano a calcio lui lo ha realizzato ad appena 16 anni e il suo nome è già nella... (Casertanews.it)