Juventus-Stoccarda, Thiago Motta non fa calcoli per l’Inter: le scelte (Di martedì 22 ottobre 2024) Alle ore 21 è in programma Juventus-Stoccarda, terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Thiago Motta non fa calcoli in vista dello scontro diretto con l’Inter e punta sui suoi uomini migliori NIENTE calcoli – Proprio come l’Inter domani, in casa degli Young Boys, anche la Juventus scende in campo questa sera nella sfida valevole per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Per la partita contro lo Stoccarda in programma alle 21 a Torino, Thiago Motta non fa calcoli in vista della partita contro i nerazzurri domenica a San Siro. A restare in panchina sono soltanto il capitano Federico Gatti e l’esterno destro Andrea Cambiaso, il cui posto è preso rispettivamente da Danilo e Savona. In porta Mattia Perin al posto di Michele Di Gregorio. Inter-news.it - Juventus-Stoccarda, Thiago Motta non fa calcoli per l’Inter: le scelte Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Alle ore 21 è in programma, terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League.non fain vista dello scontro diretto cone punta sui suoi uomini migliori NIENTE– Proprio comedomani, in casa degli Young Boys, anche lascende in campo questa sera nella sfida valevole per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Per la partita contro loin programma alle 21 a Torino,non fain vista della partita contro i nerazzurri domenica a San Siro. A restare in panchina sono soltanto il capitano Federico Gatti e l’esterno destro Andrea Cambiaso, il cui posto è preso rispettivamente da Danilo e Savona. In porta Mattia Perin al posto di Michele Di Gregorio.

