Lapresse.it - Isole Samoa, i preparativi per l’arrivo di Re Carlo

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nel villaggio di Siumu, nelledi, sono in corso iper accogliere ReIII e la Regina Camilla, in arrivo dall’Australia per l’incontro biennale dei leader dei 56 Paesi del Commonwealth. È la prima volta che una nazione insulare del Pacifico ospita l’evento ma la località dove si terrà è impegnata da settimane per monitorare e affrontare i danni ambientali causati da un’imbarcazione neozelandese, la HMNZS Manawanui, che si è arenata sulla barriera corallina, ha preso fuoco ed è affondata all’inizio del mese. Le 75 persone a bordo della nave specializzata in immersioni e idrografia – una delle nove navi della marina neozelandese – sono state tutte evacuate in sicurezza.