Innovazione, Ai&Vr Festival: “Regolamentazione e sviluppo, l’Europa al bivio” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Oggi, alla terza edizione del “Festival del Metaverso” di Angi, “AI&VR Festival, Multiverse World” nel panel Regolamentazione e sviluppo: l'Europa al bivio sono intervenuti Flavio Arzarello, Public Policy Manager, Economic and Regulatory policy, in Italia di Meta, Agostino Ghiglia, Membro del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, Guido Boella, Deputy Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Oggi, alla terza edizione del “del Metaverso” di Angi, “AI&VR, Multiverse World” nel panel: l'Europa alsono intervenuti Flavio Arzarello, Public Policy Manager, Economic and Regulatory policy, in Italia di Meta, Agostino Ghiglia, Membro del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, Guido Boella, Deputy

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Innovazione - Ai&Vr Festival : “Regolamentazione e sviluppo - l’Europa al bivio” - Oggi, alla terza edizione del “Festival del Metaverso” di Angi, “AI&VR Festival, Multiverse World” nel panel Regolamentazione e sviluppo: l'Europa al bivio sono intervenuti Flavio Arzarello, Public Policy Manager, Economic and Regulatory policy, in Italia di Meta, Agostino Ghiglia, Membro del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, Guido Boella, Deputy Vice-Rector of […]. (Sbircialanotizia.it)

Festival del Metaverso : L’Europa tra Regolamentazione e Innovazione Tecnologica - Allo stesso tempo, egli ha avvertito contro l’uso di una regolazione eccessiva come scusa per pratiche discutibili, come l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale attraverso il data scraping. Il manager ha messo in guardia contro il rischio che un’eccessiva regolamentazione possa limitare l’accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi innovativi. (Gaeta.it)