Incidente in autostrada, traffico paralizzato: 8 chilometri di coda (Di martedì 22 ottobre 2024) traffico in tilt in autostrada. Un Incidente che ha coinvolto due camion sulla A1 poco prima di mezzogiorno all'altezza del chilometro 276 – zona Calenzano, direzione Bologna – ha letteralmente paralizzato il traffico e la viabilità.

Incidente multiplo sull’autostrada A4 : tre feriti tra Dalmine e Capriate - nessuno in pericolo di vita - Grazie all’intervento tempestivo dei servizi di emergenza, le condizioni dei feriti non destano preoccupazione. Di seguito, i dettagli dell’incidente e le operazioni di soccorso. Dinamica dell’incidente sulla A4 Alle ore 6:00 di oggi, un grave incidente si è verificato nella carreggiata in direzione di Torino dell’autostrada A4. (Gaeta.it)

Maxi incidente lungo l’autostrada A4 - 30 persone coinvolte : 3 i feriti trasportati in ospedale - traffico in tilt - La circolazione ha subito forti rallentamenti. Sono 30 le persone coinvolte che sono state soccorse dal personale sanitario. Tre feriti sono stati trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto lungo l'autostrada A4 all'altezza di Dalmine (Bergamo) intorno alle 6 del mattino. (Fanpage.it)

Autostrada A4 Bergamo - code di chilometri fino a Capriate per incidente - Maxi incidente all’alba del 22 ottobre lungo l’autostrada A4. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’incidente avrebbe coinvolto diversi veicoli e una ventina di persone. Lunghe code (almeno 5 chilometri) si sono formate in direzione Torino nel tratto di autostrada tra Bergamo e Capriate a causa di uno scontro avvenuto poco dopo le 6 di questa mattina (martedì 22 ottobre) ... (Thesocialpost.it)