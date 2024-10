Il nome di Ercole De Cesare impresso per sempre nella storia del Gal Alto Casertano (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiIl nome di Ercole de Cesare campeggerà d’ora in poi nella sala riunione del GAL e rimarrà scolpito per sempre nella storia dell’Alto Casertano. Una grande commozione ed una visibile emozione facilmente rintracciabile sui volti dei tanti presenti hanno accompagnato, nella mattinata di sabato scorso, la cerimonia di intitolazione della sala riunione della nuova sede al primo e storico presidente del Consorzio Gal Alto Casertano. A scoprire la targa il presidente ed il coordinatore del Gruppo di Azione Locale, Franco Imperadore e Pietro Andrea Cappella, unitamente alla moglie Graziella e al figlio Paolo del compianto Ercole, seguita dalla benedizione di Don Armando Visone, parroco di Raviscanina, paese natìo dove de Cesare ha sempre vissuto fino agli ultimi giorni. Anteprima24.it - Il nome di Ercole De Cesare impresso per sempre nella storia del Gal Alto Casertano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiIldidecampeggerà d’ora in poisala riunione del GAL e rimarrà scolpito perdell’. Una grande commozione ed una visibile emozione facilmente rintracciabile sui volti dei tanti presenti hanno accompagnato,mattinata di sabato scorso, la cerimonia di intitolazione della sala riunione della nuova sede al primo e storico presidente del Consorzio Gal. A scoprire la targa il presidente ed il coordinatore del Gruppo di Azione Locale, Franco Imperadore e Pietro Andrea Cappella, unitamente alla moglie Graziella e al figlio Paolo del compianto, seguita dalla benedizione di Don Armando Visone, parroco di Raviscanina, paese natìo dove dehavissuto fino agli ultimi giorni.

