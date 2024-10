"Il Nero di Bagnoli": il programma dei prossimi eventi (Di martedì 22 ottobre 2024) “È stato un Primo Week End contraddistinto da qualche precipitazione, ma tutto sommato uno degli eventi più suggestivi della Campania si è difeso bene ed ha portato a casa il risultato. Grazie anche al personale addetto della Pro Loco Bagnoli Irpino, che con dedizione ogni anno riesce nel proprio Avellinotoday.it - "Il Nero di Bagnoli": il programma dei prossimi eventi Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “È stato un Primo Week End contraddistinto da qualche precipitazione, ma tutto sommato uno deglipiù suggestivi della Campania si è difeso bene ed ha portato a casa il risultato. Grazie anche al personale addetto della Pro LocoIrpino, che con dedizione ogni anno riesce nel proprio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terremoto a Napoli e Campi Flegrei: diminuzione del bradisismo, solo 18 eventi registrati in una settimana - Il bollettino settimanale dell'Osservatorio Vesuviano, relativo alla settimana dal 14 al 20 ottobre 2024, ha evidenziato un rallentamento dell'attività sismica nell'area ... (ilmattino.it)

Umbria Jazz Winter, ecco i concerti del Mancinelli - Umbria Jazz Winter: concerti al Teatro Mancinelli di Orvieto dal 28 dicembre al 1 gennaio. In programma Paolo Fresu, Umbria Jazz Orchestra, Joel Ross e altri. Biglietti già disponibili online. (lanazione.it)

Chiude lo spazio Base / progetti per l’arte a Firenze. Storia di un progetto che diventa itinerante - Gli artisti del collettivo attuale (Mario Airò, Marco Bagnoli, Massimo Bartolini ... In questi oltre 25 anni, sono state realizzate a Base più di 120 mostre ed eventi che sono stati tutti pensati in ... (artribune.com)