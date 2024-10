Grande Fratello, Javier rivela ciò che tutti avevano capito: "Shaila mi ha detto che per lei è solo lavoro" (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la fine della nona puntata del reality show, il pallavolista argentino ha spiegato cosa gli aveva detto Shaila nei giorni scorsi. Il percorso di Shaila Gatta nel Grande Fratello, durante il primo mese, ha suscitato reazioni contrastanti da parte del pubblico. L'ex velina ha cambiato idea troppe volte per risultare credibile agli occhi dei telespettatori. Nella puntata di lunedì 21 ottobre, la ballerina ha deciso di allontanarsi da Javier e di tornare sui suoi passi con Lorenzo Spolverato, proprio prima di partire per la Spagna, dove vivrà una settimana all'interno della casa del Gran Hermano. L'ambiguità e cambi di rotta dell'ex velina deludono Javier Durante la puntata, Shaila era tra i concorrenti in nomination e, poiché tutti i concorrenti credevano che Movieplayer.it - Grande Fratello, Javier rivela ciò che tutti avevano capito: "Shaila mi ha detto che per lei è solo lavoro" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la fine della nona puntata del reality show, il pallavolista argentino ha spiegato cosa gli avevanei giorni scorsi. Il percorso diGatta nel, durante il primo mese, ha suscitato reazioni contrastanti da parte del pubblico. L'ex velina ha cambiato idea troppe volte per risultare credibile agli occhi dei telespettatori. Nella puntata di lunedì 21 ottobre, la ballerina ha deciso di allontanarsi dae di tornare sui suoi passi con Lorenzo Spolverato, proprio prima di partire per la Spagna, dove vivrà una settimana all'interno della casa del Gran Hermano. L'ambiguità e cambi di rotta dell'ex velina deludonoDurante la puntata,era tra i concorrenti in nomination e, poichéi concorrenti credevano che

Grande Fratello - il web contro Shaila Gatta : “Falsa e manipolatrice”. Cosa è successo con Javier Martinez - Le confessione ha lasciato senza parole il web. . Le sue parole sono entrate in contraddizione con quello che i telespettatori hanno visto durante tutta la settimana: Shaila si era avvicinata molto al concorrente Javier, tanto da passare le notti a dormire accanto a lui. L’ex velina è stata scelta, insieme a Lorenzo Spolverato, per trascorrere una settimana al Grande Fratello versione spagnola ... (Dailyshowmagazine.com)

Grande Fratello : Il "trucco" spagnolo - Shaila cambia (di nuovo) idea - l'anello di Yulia e le nomination - Nella puntata del 21 ottobre del Grande Fratello, c'è stato l'atteso crossover con il Gran Hermano spagnolo. Nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini: due concorrenti volano in Spagna e sei gieffini finiscono in nomination. Il pubblico ha scelto di mandare Lorenzo e Shaila in Spagna, credendo di regalargli l'immunità. (Movieplayer.it)

Lite Al Grande Fratello : Daniele Dal Moro Contro Shaila! - La vicinanza di Shaila a Oriana Marzoli, ex di Daniele, ha alimentato ulteriormente il sospetto che queste parole fossero influenzate dalle confidenze della venezuelana. Le critiche non si sono fatte attendere, con molti fan della ballerina che lo hanno accusato di cercare attenzione sfruttando la sua immagine, come avvenuto con le sue ex, Martina Nasoni e Oriana Marzoli. (Gossipnews.tv)