Furto milionario a Terracina: intervengono i Carabinieri per indagini approfondite (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un Furto da un valore di circa 20mila euro ha colpito un bar tabacchi a Terracina la notte del 21 ottobre. I Carabinieri della Compagnia di Terracina sono stati prontamente allertati dopo il suono dell’allarme e hanno intrapreso immediatamente le indagini per risalire agli autori del colpo, il quale ha fruttato un ingente bottino di tabacchi e biglietti della lotteria istantanea. La brutalità e la rapidità con cui è stato eseguito il Furto hanno suscitato preoccupazione nella comunità , evidenziando la necessità di una maggiore sicurezza nella zona. Carabinieri in azione dopo il Furto Pochi istanti dopo il primo allerta, i Carabinieri sono giunti sul luogo del reato per effettuare un sopralluogo e raccogliere le prime prove. Gaeta.it - Furto milionario a Terracina: intervengono i Carabinieri per indagini approfondite Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unda un valore di circa 20mila euro ha colpito un bar tabacchi ala notte del 21 ottobre. Idella Compagnia disono stati prontamente allertati dopo il suono dell’allarme e hanno intrapreso immediatamente leper risalire agli autori del colpo, il quale ha fruttato un ingente bottino di tabacchi e biglietti della lotteria istantanea. La brutalità e la rapidità con cui è stato eseguito ilhanno suscitato preoccupazione nella comunità , evidenziando la necessità di una maggiore sicurezza nella zona.in azione dopo ilPochi istanti dopo il primo allerta, isono giunti sul luogo del reato per effettuare un sopralluogo e raccogliere le prime prove.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terracina, furto da 20mila euro in un bar tabacchi - TERRACINA – Furto da 20mila euro in un bar tabacchi di Terracina. Sul colpo, messo a segno da sconosciuti nella notte del 21 ottobre, sono in corso le indagini del Carabinieri della Compagnia di Terra ... (radioluna.it)

Fondi: tentato furto al Centro Agroalimentare, l’intervento della sicurezza e dei carabinieri - La sera del 19 ottobre, i Carabinieri della Tenenza di Fondi sono stati chiamati in azione al Centro Agroalimentare all’ingrosso. Gli addetti alla vigilanza avevano notato un individuo che tentava di ... (latinaquotidiano.it)

Furti in serie di biciclette elettriche ed accessori: due denunce a Terracina - Due uomini denunciati per furto in concorso a Terracina dopo una serie di furti di biciclette elettriche e altri beni. Indagini condotte grazie alle immagini di videosorveglianza ... (latinaquotidiano.it)