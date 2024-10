Abruzzo24ore.tv - Finge un incontro online, poi lo aggredisce e tenta di derubarlo!

(Di martedì 22 ottobre 2024) Chieti - Un uomo adescato sui social viene brutalmente aggredito per rapina: i carabinieri individuano e denunciano l'autore del crimine. Un nuovo episodio di violenza legato all’uso delle app per incontri è stato registrato a Chieti Scalo, dove un uomo di 43 anni, originario di Foggia, è stato denunciato dai Carabinieri perta rapina e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’aggressore avrebbe adescato la vittima utilizzando una falsa identità su una piattaforma, ingannandola con una foto non reale per ottenere un. Durante l’appuntamento, invece di un pacifico confronto, la situazione è degenerata rapidamente: l’uomo ha sferrato un violento pugno al volto della vittima,ndo di rubarle sia il telefono cellulare che il denaro.