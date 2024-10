Ferrari, Minardi punta sul rosso dopo Gp di Austin: “Bis in Messico è possibile” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Quella di ieri è stata una bella gara, con Leclerc che ha mostrato tutta la sua abilità in partenza e con la Ferrari che ha azzeccato la strategia con Sainz". A dirlo all'Adnkronos è Gian Carlo Minardi, una vita in Formula 1 e fondatore del team Minardi. "Ad Austin è stato un bel L'articolo Ferrari, Minardi punta sul rosso dopo Gp di Austin: “Bis in Messico è possibile” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Quella di ieri è stata una bella gara, con Leclerc che ha mostrato tutta la sua abilità in partenza e con lache ha azzeccato la strategia con Sainz". A dirlo all'Adnkronos è Gian Carlo, una vita in Formula 1 e fondatore del team. "Adè stato un bel L'articolosulGp di: “Bis in” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ferrari, Minardi punta sul rosso dopo Gp di Austin: "Bis in Messico è possibile" - 'Vedo una Ferrari in netta crescita, che ora può coltivare la speranza di raggiungere il secondo posto nella classifica costruttori' ... (adnkronos.com)

Minardi: “Ferrari perfetta. Lawson e Colapinto da applausi” - Il trittico di gara in America inizia con una straordinaria doppietta da parte della Ferrari. Charles Leclerc è stato protagonista ... (motorinolimits.com)

400 volte Fernando Alonso: dagli inizi in Minardi ai titoli mondiali - Quattrocento volte Fernando Alonso. Lo spagnolo si sta avviando verso il traguardo delle 400 presenze in Formula 1, una cifra enorme raggiunta grazie ad una carriera lunghissima, cominciata nel 2001 c ... (autosprint.corrieredellosport.it)