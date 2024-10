Elezioni regionali, Renata Tosi (FI) e la stangata a De Pascale: “Impoverirà Rimini. E giù le mani dall'aeroporto” (Di martedì 22 ottobre 2024) Ha le idee chiare Renata Tosi, candidata consigliera regionale per Forza Italia. Per le Elezioni del 17 e 18 novembre prossimi, l’ex sindaca di Riccione fa una richiesta ben precisa agli elettori: “Mandiamo a casa i 'sinistri'. Abbiamo l’obbligo morale di difendere il territorio”. Non si Riminitoday.it - Elezioni regionali, Renata Tosi (FI) e la stangata a De Pascale: “Impoverirà Rimini. E giù le mani dall'aeroporto” Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ha le idee chiare, candidata consigliera regionale per Forza Italia. Per ledel 17 e 18 novembre prossimi, l’ex sindaca di Riccione fa una richiesta ben precisa agli elettori: “Mandiamo a casa i 'sinistri'. Abbiamo l’obbligo morale di difendere il territorio”. Non si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - iniziate le grandi manovre : nel Pd Alice Parma scalpita. Forza Italia pensa a Renata Tosi - In attesa di conoscere la data ufficiale di quando si andrà al voto, anche nelle segreterie riminesi dei maggiori partiti sono iniziate le grandi manovre in vista delle elezioni regionali. Un quadro piuttosto vivace e in fermento, in considerazione del fatto che parallelamente andranno definiti... (Riminitoday.it)