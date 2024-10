Due anni di governo Meloni, in un video social la premier si autocelebra: “Abbiamo rilanciato la crescita e raggiunto record storici” (Di martedì 22 ottobre 2024) “Il 22 ottobre del 2022, esattamente due anni fa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri”. Inizia così il video che la premier Giorgia Meloni ha pubblicato sui canali social per autocelebrare due anni del suo governo. “Se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata” afferma. Si dice poi “soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi due anni Abbiamo raggiunto per l’Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”. Ed elenca alcuni degli obiettivi che, a suo dire, sarebbero stati completati dal suo esecutivo L'articolo Due anni di governo Meloni, in un video social la premier si autocelebra: “Abbiamo rilanciato la crescita e raggiunto record storici” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Due anni di governo Meloni, in un video social la premier si autocelebra: “Abbiamo rilanciato la crescita e raggiunto record storici” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Il 22 ottobre del 2022, esattamente duefa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri”. Inizia così ilche laGiorgiaha pubblicato sui canaliperre duedel suo. “Se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata” afferma. Si dice poi “soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi dueper l’Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”. Ed elenca alcuni degli obiettivi che, a suo dire, sarebbero stati completati dal suo esecutivo L'articolo Duedi, in unlasi: “la” proviene da Il Fatto Quotidiano.

