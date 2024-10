Disperso da una settimana: proseguono le ricerche di Oscar Fetti (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono in corso da martedì 15 ottobre le ricerche di Oscar Fetti. L'uomo di Villa d'Adda (Bergamo), 54 anni, è sparito da Merate - ma potrebbe essersi spostato - ormai da una settimana: alto 1,65 metri, pesa 74 chili, porta capelli castani e ha occhi verde scuro.ricerche in corsoAl momento Leccotoday.it - Disperso da una settimana: proseguono le ricerche di Oscar Fetti Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono in corso da martedì 15 ottobre ledi. L'uomo di Villa d'Adda (Bergamo), 54 anni, è sparito da Merate - ma potrebbe essersi spostato - ormai da una: alto 1,65 metri, pesa 74 chili, porta capelli castani e ha occhi verde scuro.in corsoAl momento

