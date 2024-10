Dieci insospettabili colori neutri per le unghie (Di martedì 22 ottobre 2024) Ci sono le unghie nude e poi ci sono le unghie neutre. La tendenze unghie autunno inverno 2024 le contemplano entrambe. La differenza può sembrare sottile ma in realtà è di spessore. Le unghie nude sono membri importanti della più grande famiglia delle unghie neutre. Le neutral manicure si chiamano così per essere neutre: ovvero, versatili. Ma dai colori, talvolta, intensi. Che hanno il vantaggio, però, di adattarsi a qualsiasi outfit o occasione. O accessorio. Alcune tinte, molto potenti, sono insospettabilmente e sorprendentemente neutre. Lasciamoci sorprendere. Quali sono le manicure neutre? Non hanno decori né stickers, né elementi in bassorilievo o 3D. Le unghie neutre possono avere colori vivaci e intensi, profondi ed elettrici, ma fanno sempre a meno della nail art. Amica.it - Dieci insospettabili colori neutri per le unghie Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ci sono lenude e poi ci sono leneutre. La tendenzeautunno inverno 2024 le contemplano entrambe. La differenza può sembrare sottile ma in realtà è di spessore. Lenude sono membri importanti della più grande famiglia delleneutre. Le neutral manicure si chiamano così per essere neutre: ovvero, versatili. Ma dai, talvolta, intensi. Che hanno il vantaggio, però, di adattarsi a qualsiasi outfit o occasione. O accessorio. Alcune tinte, molto potenti, sono insospettabilmente e sorprendentemente neutre. Lasciamoci sorprendere. Quali sono le manicure neutre? Non hanno decori né stickers, né elementi in bassorilievo o 3D. Leneutre possono averevivaci e intensi, profondi ed elettrici, ma fanno sempre a meno della nail art.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le nuove unghie nude sono al gusto vaniglia - Passione Beauty, ad esempio, ha dedicato al nude un’intera collezione, la Skin Color Collection, con quattordici nuance che si adattano facilmente a qualsiasi incarnato. L’alternativa discreta alle sfumature più gettonate del periodo, che tradizionalmente spaziano dal burgundy al mattone, fino alle tonalità dei verdi. (Amica.it)

Amber nails - le unghie effetto ambra sono perfette per l'autunno 2024 - Calore e brillantezza In particolare, a lanciare il trend delle amber nails, unghie ambrate, è stata Melanie Graves: questa creator digitale, nota sui social come Overglowedit, ha ricreato una manicure autunnale scintillante. Se si desidera ottenere l’effetto scintillante, si può provare a seguire le indicazioni di Melanie Graves, spiegate in un suo tutorial: bisogna applicare tre strati ... (Quotidiano.net)

Tips mania : le unghie press on non sono mai state così cool - Agasar Unghie coreane corte 3D 13,26 EUR Acquista su Amazon Unghie press-on: come si applicano Al di là della qualità ... (Dilei.it)