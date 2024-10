Daniele De Rossi cambia agente: possibili scenari per il futuro (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Daniele De Rossi, ex calciatore della Roma e simbolo indiscusso del club, ha recentemente effettuato un cambiamento significativo nella sua carriera professionale, separandosi dal suo storico agente Alessandro Lucci per unirsi alla Lian Sports Group, guidata da Fali Ramadani. Questo nuovo sviluppo è emerso a poco più di un mese dal suo esonero dalla panchina della Roma, suscitando l’interesse dei tifosi e alimentando speculazioni su un possibile ritorno. Il cambio di agente e le sue implicazioni Il passaggio di De Rossi alla Lian Sports Group rappresenta un passo strategico che potrebbe influenzare le sue future opportunità all’interno del mondo del calcio. La Lian Sports Group è conosciuta per aver gestito importanti trattative, sia per calciatori che per allenatori, e il suo legame con la Roma ha storicamente alimentato questioni di mercato. Gaeta.it - Daniele De Rossi cambia agente: possibili scenari per il futuro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp TwitterDe, ex calciatore della Roma e simbolo indiscusso del club, ha recentemente effettuato unmento significativo nella sua carriera professionale, separandosi dal suo storicoAlessandro Lucci per unirsi alla Lian Sports Group, guidata da Fali Ramadani. Questo nuovo sviluppo è emerso a poco più di un mese dal suo esonero dalla panchina della Roma, suscitando l’interesse dei tifosi e alimentando speculazioni su un possibile ritorno. Il cambio die le sue implicazioni Il passaggio di Dealla Lian Sports Group rappresenta un passo strategico che potrebbe influenzare le sue future opportunità all’interno del mondo del calcio. La Lian Sports Group è conosciuta per aver gestito importanti trattative, sia per calciatori che per allenatori, e il suo legame con la Roma ha storicamente alimentato questioni di mercato.

Fali Ramadani sarà il nuovo agente di De Rossi - sostituirà Lucci - De Rossi passerà al Lian Sports Group, società irlandese il cui rappresentante è Fali Ramadani, che assiste anche altri allenatori come Maurizio Sarri. Daniele De Rossi cambia agente.

Roma - Juric per il dopo De Rossi : l'agente è a Trigoria - La Roma ha esonerato Daniele De Rossi. Il tecnico è stato sollevato dall`incarico dopo che i Friedkin nella giornata di lunedì erano arrivati...

Roma - trattativa con agente Juric : il croato in pole per il dopo De Rossi - Per il dopo De Rossi è ormai in pole Ivan Juric. Come riferisce l'Ansa, l'agente di Juric, Beppe Riso, è già arrivato a Trigoria per parlare con la dirigenza e la proprietà capitolina. La Roma è pronta a scegliere il nuovo allenatore dopo aver esonerato l'ex centrocampista e il tecnico croato, che alla fine della scorsa stagione ha deciso di lasciare il Torino, sembra essere il prescelto dei ...