Cosa ho visto mentre ero morto Terribile incidente il racconto di un bimbo di 8 anni

Nonostante ci siano centinaia di milioni di persone che affermano di aver vissuto un'esperienza di pre-morte (NDE), rimane un enigma sapere da dove derivi questo fenomeno. Secondo gli studiosi dell'International Association for Near-Death Studies, le NDE potrebbero essere il risultato di un cambiamento nel flusso sanguigno verso il cervello durante eventi critici come infarti, traumi o shock. "Quando il cervello comincia a subire una carenza di sangue e ossigeno, la sua attività elettrica inizia a spegnersi – spiegano gli esperti -. È come una città che perde energia a pezzi, con varie aree che si spengono una dopo l'altra".

Bimbo muore ma si risveglia e racconta : “Cosa ho visto quando non c’ero” - (Continua…) Leggi anche: “C’è posta per te”, meravigliosa notizia al risveglio: cos’è successo Leggi anche: Terremoto in Italia, nuova forte scossa all’alba Bimbo muore a 8 anni e si risveglia All’età di 8 anni fu coinvolto in un terribile incidente che lo portò alla soglia della morte. Era in condizioni tremende e di quell’incidente porta ancora le cicatrici sul volto. (Tvzap.it)

