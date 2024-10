Controllo del Lavoro Irregolare in Trentino: Sanzioni per Oltre 45.000 Euro ai Datori di Lavoro (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, si è conclusa un’importante iniziativa di monitoraggio condotta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Trento. Questa operazione si è concentrata sull’emersione di fenomeni legati allo sfruttamento lavorativo e al caporalato nella regione, particolarmente nel settore agricolo. L’attività ha coinvolto anche gli ispettori del Servizio Lavoro della Provincia di Trento e dell’Uopsal, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme lavorative e di sicurezza. I dettagli dell’operazione dei carabinieri L’operazione ha visto la verifica di 114 aziende e consorzi agricoli, portando alla scoperta di 17 posizioni lavorative irregolari. Gaeta.it - Controllo del Lavoro Irregolare in Trentino: Sanzioni per Oltre 45.000 Euro ai Datori di Lavoro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, si è conclusa un’importante iniziativa di monitoraggio condotta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Trento. Questa operazione si è concentrata sull’emersione di fenomeni legati allo sfruttamento lavorativo e al caporalato nella regione, particolarmente nel settore agricolo. L’attività ha coinvolto anche gli ispettori del Serviziodella Provincia di Trento e dell’Uopsal, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme lavorative e di sicurezza. I dettagli dell’operazione dei carabinieri L’operazione ha visto la verifica di 114 aziende e consorzi agricoli, portando alla scoperta di 17 posizioni lavorative irregolari.

