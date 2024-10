Confindustria Catania venerdì 25 si parlerà di Trasformazione digitale ed Energie rinnovabili

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Approfondire le opportunità di finanziamento e le modalità per usufruire delle risorse messe a disposizione dal Piano Transizione 5.0. Questo il focus dell’incontro che si svolgerà25 ottobre, alle ore 10.00, nella sede di(viale Vittorio Veneto, 109), dal titolo “Il piano transizione 5.0. Opportunità di sviluppo per le Pmi”, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili die l’Ordine degli ingegneri etneo. L’evento vedrà la partecipazione di esperti e professionisti che illustreranno i principali aspetti del piano che mette in campo 12,7 miliardi di euro nel biennio 2024-2025, con l’obiettivo di sostenere laed energetica delle imprese italiane.