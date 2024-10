Condannato a 3 anni il trapper Traffik: in cella ha maltrattato Jeffrey Baby, che poi si è suicidato (Di martedì 22 ottobre 2024) È stato riconosciuto colpevole (e Condannato a 3 anni e 1 mese) dal Tribunale di Pavia Giancarlo Fagà, meglio conosciuto come Traffik, il trapper accusato di aver maltrattato in carcere il suo compagno di cella Jordan, in arte Jeffrey Baby Tinti, il giovane rapper di Bernareggio che si è tolto la Milanotoday.it - Condannato a 3 anni il trapper Traffik: in cella ha maltrattato Jeffrey Baby, che poi si è suicidato Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È stato riconosciuto colpevole (ea 3e 1 mese) dal Tribunale di Pavia Giancarlo Fagà, meglio conosciuto come, ilaccusato di averin carcere il suo compagno diJordan, in arteTinti, il giovane rapper di Bernareggio che si è tolto la

