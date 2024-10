Romadailynews.it - Cina: Hainan, manutenzione di velivoli nel porto di libero scambio (2)

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Haikou, 22 ott – (Xinhua) – Operatori della HNA Technic effettuano ladi un aereo in arrivo presso la base “one stop” dideideldidia Haikou, nella provincia meridionale cinese di, ieri 21 ottobre 2024. Gli aerei in arrivo apossono beneficiare dei trattamenti preferenziali deldi, tra cui l’esenzione dal deposito di contanti e dai dazi per il carburante e i materiali di. La zona franca completa dell’aerodi Haikou ha ricavato piu’ di 20 miliardi di yuan (circa 2,81 miliardi di dollari) dai servizi franchi diper questi aerei nei primi tre trimestri del 2024. (Xin) Agenzia Xinhua