Champions League, risultati e classifica di oggi: Real Madrid show! (Di martedì 22 ottobre 2024) Serata di Champions League valida per la terza giornata della fase campionato. In campo tre italiane, in attesa dell'Inter che giocherà domani con lo Young Boys. Due sconfitte (Juventus e Bologna) e una sola vittoria (Milan). Per il resto, clamorosa rimonta del Real Madrid da 0-2 a 5-2 contro il Borussia Dortmund. Poi pari deludente del PSG contro il PSV Eindhoven. Di seguito tutti i risultati di oggi di Champions League.

