Casellati dopo due anni di governo Meloni l' Italia è più forte

"dopo due anni di governo Meloni l'Italia è più forte, più credibile e in crescita. Orgogliosa di affrontare due delle sfide più importanti e impegnative per il presente e il futuro del Paese: la riforma istituzionale per dare stabilità al nostro Paese e una grande opera di semplificazione per avere leggi più chiare e comprensibili. Avanti, insieme". Lo scrive su X la ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.

Due anni di Governo Meloni ma non c’è più “luna di miele” - DISTACCO DALLE ORIGINI. A buon intenditor poche parole, si diceva una volta. Due punti che fa valere: le decisioni di Salvini ministro sono state prese d’intesa con tutto il Governo, a cominciare da Giuseppe Conte allora premier (perché non è stato incriminato tutto il Ministero?); se Salvini ha difeso i confini della Patria, può essere questo un reato? Errore d’immagine invece, per Salvini, ... (Ildenaro.it)

Governo : Zanella (Avs) - '2 anni di fallimenti - Italia più povera e rinuncia a curarsi' - E' un governo buono solo ad accaparrarsi posti e manipolare l'informazione". Lo afferma la capogruppo di Avs alla Camera, Luana Zanella, commentando i due anni del governo Meloni. L'Italia è più povera e rinuncia a curarsi, mentre montagne di soldi vengono buttati all'aria per le grandi opere inutili come il ponte sullo Stretto o i centri per migranti in Albania. (Liberoquotidiano.it)

Due anni di governo Meloni : fra obiettivi raggiunti e sfide per il futuro - Sempre in politica estera si segnala il concepimento del Piano Mattei per l’Africa, il primo vero progetto strategico di diplomazia, cooperazione allo sviluppo e investimento pensato dal governo per rafforzare e rinnovare i legami con il continente nero. Gli sconquassi geopolitici non hanno causato la tanto temuta recessione, con il Pil italiano che ha registrato segno positivo sia nel 2023 che ... (Panorama.it)