Camion sbaglia strada e finisce contromano sulla Strada Statale 36 (Di martedì 22 ottobre 2024) Pericolosa disavventura per l'autista di un Camion lungo la Strada Statale 36. Nel pomeriggio di martedì 22 ottobre è stata segnalata la presenza di un mezzo pesante in direzione sud all'altezza di Civate/Isella, a poca distanza dall'Attraversamento del Monte Barro: entrato nella frequentatissima

Agostina scomparsa a Palma di Minorca - si fa strada una macabra ipotesi : schiacciata nel camion del rifiuti? - Dopo alcuni minuti sono passati gli operatori ecologici che hanno raccolto i rifiuti, dove probabilmente c’era la ragazza svenuta e priva di sensi. La conferma del Dna Nei serbatoi dell’impianto sono stati rinvenuti resti umani, che sono stati inviati all’Istituto di medicina legale locale per identificarli. (Dayitalianews.com)

Incidente tra due camion sull’autostrada A9 : ferito un camionista e traffico paralizzato - 30 sull'autostrada A9, poco dopo l'entrata di Fino Mornasco in direzione Milano. Il tratto autostradale direzione Milano è stato chiuso al traffico per il tempo necessario alla messa in sicurezza. Assieme ai soccorritori, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Cantù e Como, e la Polizia stradale, oltre a personale di Autostrade per l'Italia per gestire la situazione e ... (Ilgiorno.it)

Camion con rimorchio si ribalta - gravemente ferito l'autista. Autostrada bloccata (foto) - Un tir carico di materiale ferroso si è ribaltato occupando tutte e tre le corsie della A1 in direzione nord al km 658 nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo, nel sud della provincia di Frosinone. L’autostrada Roma - Napoli è completamente bloccata e per poter raggiungere Roma bisogna... (Frosinonetoday.it)