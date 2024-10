Calo demografico, non stupiamoci se anche gli stranieri fanno meno figli (Di martedì 22 ottobre 2024) Cari signori dell’Istat, chiedo una moratoria sulla diffusione dei dati riguardanti l’inarrestabile Calo delle nascite in Italia. Teneteveli per voi, usateli per ammosciarvi l’umore quando vi sentite troppo euforici, oppure risparmiate tempo e lavoro da dedicare ad altre indagini statistiche, più utili e meno dannose. Sì, perché quello stillicidio di numeri allarmanti che scandisce la discesa, un punto dopo l’altro, verso la sterilità nazionale, non solo non ha alcun effetto positivo nella pratica, ma ne ha parecchi di negativi: ulteriore afflosciamento dell’umore, poderose esalazioni di aria fritta da parte di politici e opinionisti di ogni schieramento, esondazione di discorsi tossici, lamentele e recriminazioni sui social e, in ultima analisi, ancora meno voglia di fare figli. Lettera43.it - Calo demografico, non stupiamoci se anche gli stranieri fanno meno figli Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Cari signori dell’Istat, chiedo una moratoria sulla diffusione dei dati riguardanti l’inarrestabiledelle nascite in Italia. Teneteveli per voi, usateli per ammosciarvi l’umore quando vi sentite troppo euforici, oppure risparmiate tempo e lavoro da dedicare ad altre indagini statistiche, più utili edannose. Sì, perché quello stillicidio di numeri allarmanti che scandisce la discesa, un punto dopo l’altro, verso la sterilità nazionale, non solo non ha alcun effetto positivo nella pratica, ma ne ha parecchi di negativi: ulteriore afflosciamento dell’umore, poderose esalazioni di aria fritta da parte di politici e opinionisti di ogni schieramento, esondazione di discorsi tossici, lamentele e recriminazioni sui social e, in ultima analisi, ancoravoglia di fare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nascite in caduta libera - il calo demografico in Italia non si arresta - […]. Secondo i dati diffusi dall’Istat, nel 2023 sono nati 379. 890 bambini, segnando una riduzione del 3,4% rispetto all’anno precedente e una diminuzione complessiva del 34,1% rispetto al 2008, quando si registrarono oltre 576mila nascite. L’Italia si trova di fronte a una crisi demografica senza precedenti, con le nascite che continuano a calare anno dopo anno. (Sbircialanotizia.it)

La Puglia e il calo demografico - il presidente Emiliano : "Serve migliore gestione dei flussi migratori" - "Abbiamo un problema che è il più grave di tutti: non riusciamo più a colmare il buco demografico. Perdiamo abitanti, nascono meno bambini e purtroppo la gente prima o poi muore. La nostra popolazione, che sia europea, pugliese o italiana, è in forte diminuzione". Ad affermarlo è il governatore... (Baritoday.it)

Dimartedì e la solita gag sulle pensioni : col calo demografico - non c’è sistema che tenga - Le rendite dovranno essere erogate da assicurazioni private. Non a causa di chi è oggi in pensione, ma per la carenza di una carriera contributiva e lavorativa adeguata. di Pietro Francesco Maria De Sarlo Ho un piccolo scoop. La verità è che abbiamo da più di 30 anni un ceto politico e dirigente inadeguato, un sistema di imprese che sa solo beneficiare di favori pubblici e paga le tasse nei ... (Ilfattoquotidiano.it)