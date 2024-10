.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 5^ giornata dei gironi B e C

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Solo pari per Osimo 2011 e Montemarciano, ne approfittano le inseguitrici Olimpia Marzocca, Real Cameranese e Borgo Minonna. Primi storici tre punti inper l’Argignano VALLESINA, 22 ottobre– Error 404, tentativo di fuga annullato. Nella 5^di, infatti, le capoliste del girone B Osimo 2011 e Montemarciano sono state fermate sul 0-0, così la classifica si accorcia. Gli osimani, in particolare, hanno pareggiato con una Labor ferita nell’orgoglio dopo la sconfitta contro la Sampaolese, mentre il “Monte” non è riuscito a sfondare il muro del “Cercaci” di Castelbellino, con gli orange infuriati per un gol annullato nella ripresa. Le inseguitrici ringraziano e si avvicinano: in primis l’Olimpia Marzocca, vincente di corto muso a San Paolo di Jesi e ora a -1 dalla vetta.