Borrelli (Avs): “Non escludo una candidatura a sindaco di Napoli” (Di martedì 22 ottobre 2024) Borrelli (Avs): “Non escludo una candidatura a sindaco di Napoli, sarebbe una chiamata da parte della città”. Il deputato intervistato a “MattinaLive”, il morning show in onda su Canale8. “In passato mi hanno proposto la candidatura a sindaco di Napoli, ma proporsi significa avere una squadra, avere i cittadini che si candidano con te. Qualora 2anews.it - Borrelli (Avs): “Non escludo una candidatura a sindaco di Napoli” Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)(Avs): “Nonunadi, sarebbe una chiamata da parte della città”. Il deputato intervistato a “MattinaLive”, il morning show in onda su Canale8. “In passato mi hanno proposto ladi, ma proporsi significa avere una squadra, avere i cittadini che si candidano con te. Qualora

