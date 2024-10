Belgio | un fuoco d’artificio gli esplode in mano giocatore perde diverse dita

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ha dell’assurdo quanto successo nella partita tra Zillebeke e Menen, valida per la quarta serie belga: Fabio Schiafino,della squadra ospite, ha perso un dito e subito l’amputazione parziale di altredopo l’esplosione di un“con la forza esplosiva di una granata”, come ha spiegato il presidente della squadra locale. Il tutto è avvenuto al termine della partita, che si è chiusa sullo 0-4 con tanto di doppietta dello stesso Schiafino: un tifoso 21enne, poi fermato dalla polizia e in seguito rilasciato, ha lanciato in campo quello che sembrava essere un semplice fumogeno. Schiafino ha preso inl’ordigno con l’intento di lanciarlo fuori dal campo, ma questo gli è esploso in. “Quando si è dissipato il fumo, ho visto che parte delle mieerano scomparse”, ha spiegato il 26enne a HLN.