Auto vendite settembre in calo | -61%

(Di martedì 22 ottobre 2024) 7.31 Non si arresta ildellediin Ue, con le immatricolazioni a 809,163 unità, in contrazione del 6,1%. Lo comunica l'Associazione dei costruttori (Acea). Dati negativi in 3 dei 4 mercati principali: Francia (-11,1%), Italia (-10,7%), Germania (-7%).In controtendenza la Spagna (+6,3%). Stellantis ha chiuso il mese in: 27,1% a 120.582 unità e quota di mercato al 14,9%, indi oltre 4 punti. Nei primi nove mesi la flessione risulta del 5,9%, con una quota di mercato pari al 17,2%.