Athletic | Bergomi e l’austriaco Gstöttner riconosciuti dall’Athletic

2024-10-22 16:22:57 La Liga: l'italiano Giuseppe Bergomi (756 partite in 20 stagioni con l'Inter e Campione del Mondo con l'Italia) e l'austriaca Maria, capocannoniere dell'USV Neulengbach, la squadra di maggior successo della prima divisione austriaca, sono stati premiati come One Club Man e One Club Women 2024. I due riceveranno i premi a San Mamés la prima settimana di dicembre, in coincidenza con la partita della Liga tra Athletic Bilbao e Real Madrid. Campione della lega contro campione della Coppa.