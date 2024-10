America’s Cup, prossima edizione in due località diverse? Dalton: “Vogliamo più squadre e più soldi” (Di martedì 22 ottobre 2024) Team New Zealand ha conquistato la America’s Cup, surclassando INEOS Britannia nelle acque di Barcellona con un perentorio 7-2. Il sodalizio neozelandese ha messo le mani sul trofeo sportivo più antico del mondo per la terza volta consecutiva, impresa che non riusciva da più di trent’anni e che entra di diritto nel mito della massima competizione velica. I Kiwi avranno ora il diritto di stilare il regolamento della prossima edizione (parlando con INEOS Britannia, che sarà ancora Challenger of Record), decidendo anche dove e quando disputarla. Oasport.it - America’s Cup, prossima edizione in due località diverse? Dalton: “Vogliamo più squadre e più soldi” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Team New Zealand ha conquistato laCup, surclassando INEOS Britannia nelle acque di Barcellona con un perentorio 7-2. Il sodalizio neozelandese ha messo le mani sul trofeo sportivo più antico del mondo per la terza volta consecutiva, impresa che non riusciva da più di trent’anni e che entra di diritto nel mito della massima competizione velica. I Kiwi avranno ora il diritto di stilare il regolamento della(parlando con INEOS Britannia, che sarà ancora Challenger of Record), decidendo anche dove e quando disputarla.

