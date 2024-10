Allegri o Mancini al Milan: l’annuncio ribalta tutto | ESCLUSIVO (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Milan ha ritrovato il sorriso contro l’Udinese vincendo al culmine di una gara ricca di colpi di scena. Intanto Fonseca fa ancora discutere: l’annuncio sul suo futuro Dopo il ko contro la Fiorentina prima della sosta è tornato a vincere il Milan che ha superato nel weekend l’Udinese di misura. Una partita rocambolesca tra l’espulsione di Reijnders e qualche episodio arbitrale controverso che ha fatto discutere. Paulo Fonseca (LaPresse) – calciomercato.itNel complesso però la truppa meneghina ha portato a casa tre punti pesantissimi che rimettono Pulisic e soci in carreggiata nella zona alta della classifica preservando un attuale piazzamento Champions, fermo restando il distacco di ben cinque punti dal Napoli capolista. Calciomercato.it - Allegri o Mancini al Milan: l’annuncio ribalta tutto | ESCLUSIVO Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilha ritrovato il sorriso contro l’Udinese vincendo al culmine di una gara ricca di colpi di scena. Intanto Fonseca fa ancora discutere:sul suo futuro Dopo il ko contro la Fiorentina prima della sosta è tornato a vincere ilche ha superato nel weekend l’Udinese di misura. Una partita rocambolesca tra l’espulsione di Reijnders e qualche episodio arbitrale controverso che ha fatto discutere. Paulo Fonseca (LaPresse) – calciomercato.itNel complesso però la truppa meneghina ha portato a casa tre punti pesantissimi che rimettono Pulisic e soci in carreggiata nella zona alta della classifica preservando un attuale piazzamento Champions, fermo restando il distacco di ben cinque punti dal Napoli capolista.

