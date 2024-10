Liberoquotidiano.it - A un passo dalla piena per una serenata e un selfie: l'ultima moda social

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lui suona la chitarra seduto su un muretto di cemento. Lei lo guarda rapita stringendosi nel giubbotto di pelle nero che il ragazzo le ha prestato per tenerle un po' di caldo. Le note di una dolce canzone nell'aria, e loro tormentati e persi nel tramonto torinese che sa di buio e tempesta. Sarebbe amore, o solo l'attimo cristallizzato di due cuori innamorati, se il fiume Dora sullo sfondo - impetuoso, vorace e strafottente degli umani patimenti - non rendesse la scena maledettamente folle. E loro gli ultimi esemplari di un'umanità che, per raccontare l'amore e renderlo caparbiamente diverso da quegli sfigati che si fidanzano a lume di candela, ignora quello che avviene attorno. Chiamasi “sul precipizio” o “a bordo tempesta”, ma i commentatori si sono sbizzarriti nel declinarlo: “cidio” o “killer”.