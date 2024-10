"A parti invertite si sarebbero incatenati". Bavaglio, Cerno smaschera il doppio gioco della sinistra (Di martedì 22 ottobre 2024) La pubblicazione della mail scritta nella chat dell'Anm dal sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello ha scatenato il putiferio. Ilaria Cucchi ha querelato Il Tempo chiedendo il nome della fonte. Se n'è parlato anche nella puntata de L'Aria che tira del 22 ottobre dov'era ospite Tommaso Cerno. Il direttore de Il Tempo ha difeso la sua scelta e smascherato il doppio gioco della sinistra sulla libertà di stampa. Iltempo.it - "A parti invertite si sarebbero incatenati". Bavaglio, Cerno smaschera il doppio gioco della sinistra Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La pubblicazionemail scritta nella chat dell'Anm dal sostituto procuratoreCassazione Marco Patarnello ha scatenato il putiferio. Ilaria Cucchi ha querelato Il Tempo chiedendo il nomefonte. Se n'è parlato anche nella puntata de L'Aria che tira del 22 ottobre dov'era ospite Tommaso. Il direttore de Il Tempo ha difeso la sua scelta eto ilsulla libertà di stampa.

Napoli - Conte sostituisce due fedelissimi nella partita con l’Empoli. Repubblica : “Possibile avvertimento del mister?” - L’edizione odierna di Repubblica scrive del Napoli e della vittoria della squadra di Antonio Conte contro l’Empoli. it. . In particolare, si sofferma sulle prestazione di due calciatori partenopei, Spinazzola e Lukaku, e del cambio effettuato in contemporanea dal’allenatore salentino. “Con esemplare onestà tira fuori i due acquisti inconsueti secondo gli indirizzi tecnico finanziari del ... (Dailynews24.it)

Cagliari Torino 3-2 : partita al cardiopalma all’Unipol Dumus. Nicola la ribalta nella ripresa - terza sconfitta consecutiva per Vanoli - All’Unipol Domus il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra Cagliari Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Conclusa la pausa legata agli impegni con le nazionali è (finalmente) il momento di tornare in campo. Cagliari Torino, il match valido per la giornata numero 8ª del massimo campionato italiano, ci farà […]. (Calcionews24.com)

Inter - può partire a gennaio : Roma e Lazio nella testa del centrocampista - Ed è proprio il tecnico croato ex Torino che a gennaio potrebbe mettere le mani su un centrocampista importante attualmente in rosa nell’Inter di Simone Inzaghi. Secondo il quotidiano romano le continue panchine a cui spesso Inzaghi lo relega potrebbero presto diventare un problema per l’ex Sassuolo e Monza che non disdegnerebbe un ritorno a Roma, la sua città natale. (Rompipallone.it)