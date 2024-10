Lanazione.it - Torna a Pisa JOBFair, per far incontrare studenti d'eccellenza e mondo del lavoro

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 - Un’occasione per mettersi in gioco lunga due giorni e tanti colloqui individuali con 55 tra le migliori imprese e organizzazioni che operano in Italia, per presentare la propria candidatura e immaginare il proprio futuro professionale al termine degli studi. Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, l’occasione privilegiata per farcon ildelle migliori risorse umane in procinto di terminare il percorso accademico presso le sei Scuole universitarie superiori italiane che aderiscono a: Sant’Anna, Normale, IUSS Pavia, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Gran Sasso Science Institute dell’Aquila; SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.