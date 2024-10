Sospesa assistenza ad anziani e disabili: 86 famiglie a rischio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sospesa l'assistenza domiciliare ad anziani e disabili a Caserta e negli altri comuni dell'ambito (Casagiove, Castel Morrone e San Nicola la Strada). La cooperativa che si occupa dello svolgimento del servizio, la Asd, non avrebbe ricevuto dalla fine dell'anno scorso (ad agosto le sono stati Casertanews.it - Sospesa assistenza ad anziani e disabili: 86 famiglie a rischio Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)l'domiciliare ada Caserta e negli altri comuni dell'ambito (Casagiove, Castel Morrone e San Nicola la Strada). La cooperativa che si occupa dello svolgimento del servizio, la Asd, non avrebbe ricevuto dalla fine dell'anno scorso (ad agosto le sono stati

