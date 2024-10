Smart home, dalle pulizie «intelligenti» alle tecnologie più green: tutte le novità per la casa del futuro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Intelligenza Artificiale, tecnologie per la gestione dei consumi e nuove funzioni Smart: le ultime novità per la gestione della casa intelligente Vanityfair.it - Smart home, dalle pulizie «intelligenti» alle tecnologie più green: tutte le novità per la casa del futuro Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Intelligenza Artificiale,per la gestione dei consumi e nuove funzioni: le ultimeper la gestione dellaintelligente

Il ruolo delle tecnologie digitali per la mobilità nella smart city di oggi e domani - È questa una delle strategie ideali per ridurre il traffico nelle città e, di conseguenza, abbassare i livelli di polveri sottili (PM10, PM2,5, biossido di azoto) prodotte dai mezzi a motore. Lo stesso sistema vale per l’Area C di Milano, che entro fine anno diventerà a pagamento anche nei weekend (ma non per i residenti nella cerchia dei bastioni). (Linkiesta.it)

Il ruolo delle tecnologie digitali per la mobilità nella smart city di oggi e domani - Telepass sta quindi creando un vero e proprio ecosistema digitale, alla base del concetto di smart city: parcheggiare l’auto in modo semplice e veloce può potenzialmente ridurre il traffico in città, con tutta una serie di benefici a cascata (meno inquinamento, ma non solo). Sempre in logica soluzioni per decongestionare le città, da sottolineare anche il servizio Strisce Blu, che dal 1° luglio ... (Linkiesta.it)

Roborock ridefinisce il futuro della pulizia automatizzata a IFA 2024 : svelate in anteprima mondiale nuove tecnologie smart per la casa - Con l'obiettivo di diventare un leader mondiale nel settore degli elettrodomestici intelligenti, Roborock arricchisce la vita delle persone con il suo innovativo portfolio di aspirapolvere e lavasciuga robot e cordless. La comprensione degli spazi permette a Roborock Qrevo Slim di navigare con la massima precisione ed efficacia tra gli ostacoli, riconoscendo e interfacciandosi con facilità con 73 ... (Liberoquotidiano.it)