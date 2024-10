Skeleton, i convocati dell’Italia per il raduno di Lillehammer: allenamenti per 11 azzurri (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Nazionale italiana di Skeleton, impegnata a Sigulda fino al 23 ottobre, proseguirà il periodo di preparazione in Norvegia per un ulteriore blocco di allenamenti in vista della stagione invernale. Gli azzurri, dopo il trasferimento in programma tra due giorni, saranno al lavoro sul budello di Lillehammer fino a venerdì 1° novembre. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato undici atleti per il prossimo raduno norvegese: Valentina Margaglio, Angel Osakue, Alessia Crippa, Alessandra Fumagalli, Alessia Gatti, Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Manuel Schwärzer, Pietro Drovanti, Giovanni Marchetti e Lorenzo Conti. Impegnate dunque le squadre A e B dell’Italia, quando manca meno di un mese alla tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2024-2025 che si terrà sul budello olimpico di Pyeongchang (Corea del Sud) il 16-17 novembre. Oasport.it - Skeleton, i convocati dell’Italia per il raduno di Lillehammer: allenamenti per 11 azzurri Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Nazionale italiana di, impegnata a Sigulda fino al 23 ottobre, proseguirà il periodo di preparazione in Norvegia per un ulteriore blocco diin vista della stagione invernale. Gli, dopo il trasferimento in programma tra due giorni, saranno al lavoro sul budello difino a venerdì 1° novembre. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato undici atleti per il prossimonorvegese: Valentina Margaglio, Angel Osakue, Alessia Crippa, Alessandra Fumagalli, Alessia Gatti, Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Manuel Schwärzer, Pietro Drovanti, Giovanni Marchetti e Lorenzo Conti. Impegnate dunque le squadre A e B, quando manca meno di un mese alla tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2024-2025 che si terrà sul budello olimpico di Pyeongchang (Corea del Sud) il 16-17 novembre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Skeleton, i convocati dell’Italia per il raduno di Lillehammer: allenamenti per 11 azzurri - La Nazionale italiana di skeleton, impegnata a Sigulda fino al 23 ottobre, proseguirà il periodo di preparazione in Norvegia per un ulteriore blocco di ... (oasport.it)

Le squadre A e B proseguono l’allenamento a Lillehammer - Dopo Sigulda, ecco Lillehammer: prosegue il periodo di preparazione per le squadre A e B, impegnate sul budello lettone fino a mercoledì 23 ottobre, giorno del trasferimento nella località olimpica ... (fisi.org)

Sci alpino, le gigantiste in allenamento in Val Senales per preparare l’esordio di Soelden - Ormai ci siamo. La Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 prenderà il via nel corso del prossimo fine settimana con il canonico esordio sul ghiacciaio ... (oasport.it)