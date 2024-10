Secret Level: prime video annuncia un cast stellare per la serie antologica di animazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Secret Level: prime video annuncia un cast stellare per la serie antologica di animazione prime video ha svelato il cast e il poster dell’attesissima serie antologica animata per adulti Secret Level, da Amazon MGM Studios e Blur Studio, durante il panel dedicato alla serie al New York Comic-Con. Secret Level presenta storie originali ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo, e sarà disponibile in esclusiva su prime video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 10 dicembre, con due episodi in uscita ogni settimana. Secret Level è l’ultima novità per i clienti Amazon prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso prime video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)unper ladiha svelato ile il poster dell’attesissimaanimata per adulti, da Amazon MGM Studios e Blur Studio, durante il panel dedicato allaal New York Comic-Con.presenta storie originali ambientate negli universi di alcuni deigiochi più amati al mondo, e sarà disponibile in esclusiva suin oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 10 dicembre, con due episodi in uscita ogni settimana.è l’ultima novità per i clienti Amazon, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

