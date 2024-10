Scuola: contraddizioni normative. Lettera (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - La Scuola della partecipazione vs la Scuola dell’adattamento: da una parte, un ambiente che promuove il coinvolgimento attivo degli studenti, dall'altra, un sistema che chiede loro di adeguarsi a regole e a giudizi. La legge 150/2024, con oggetto la valutazione delle prestazioni degli studenti e la tutela dell'autorevolezza del personale scolastico, opta per la seconda, discostandosi così dal sistema di regole vigente. L'articolo Scuola: contraddizioni normative. Lettera . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - Ladella partecipazione vs ladell’adattamento: da una parte, un ambiente che promuove il coinvolgimento attivo degli studenti, dall'altra, un sistema che chiede loro di adeguarsi a regole e a giudizi. La legge 150/2024, con oggetto la valutazione delle prestazioni degli studenti e la tutela dell'autorevolezza del personale scolastico, opta per la seconda, discostandosi così dal sistema di regole vigente. L'articolo

