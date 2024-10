Presunto pestaggio nel carcere di Marassi, il detenuto ferito è stato trasferito ad Alessandria (Di lunedì 21 ottobre 2024) È stato trasferito nel carcere di Alessandria, e non di Sanremo, come sembrava inizialmente, Y.A.M. il detenuto venticinquenne che lo scorso 3 ottobre ha denunciato un pestaggio da parte degli agenti di polizia penitenziaria nel penitenziario di Marassi, dove era rinchiuso da agosto. Sulla Genovatoday.it - Presunto pestaggio nel carcere di Marassi, il detenuto ferito è stato trasferito ad Alessandria Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ètrasneldi, e non di Sanremo, come sembrava inizialmente, Y.A.M. ilventicinquenne che lo scorso 3 ottobre ha denunciato unda parte degli agenti di polizia penitenziaria nel penitenziario di, dove era rinchiuso da agosto. Sulla

