Gaeta.it - Presentazione del libro “Morte alle scope”: un racconto di crisi e riscatto

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Martedì 22 ottobre, un evento culturale di rilevanza si svolgerà a Formia, presso la sala Sicurezza del palazzo comunale, dove la scrittrice e giornalista brasiliana Claudia Canto presenterà il suo”. Questa opera offre uno spaccato profondo e significativo delle esperienze di una giovane donna brasiliana, costretta ad affrontare le sfide dell’emigrazione in cerca di nuove prospettive di vita in Europa. Il tema centrale deltocca questioni di attualità che riguardano non solo il Brasile ma anche la realtà migratoria a livello globale. Un viaggio trae opportunità Il romanzo di Claudia Canto narra la storia di una giovane brasiliana la cui vita è segnata dalla ricerca di cambiamento in un contesto dinel suo paese d’origine.