Premio Mediterraneo: riconoscimenti per Marotta, Calhanoglu e Immobile (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Quest'oggi a Roma, nel suggestivo Palazzo Valentini, è andata in scena la seconda edizione del "Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024", realizzato dall’Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo in collaborazione con AIPS Europe, Fondazione Artemisia e USSI. Tantissimi i premiati, volti noti del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e non solo. “Sono molto Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Quest'oggi a Roma, nel suggestivo Palazzo Valentini, è andata in scena la seconda edizione del "Internazionale Eccellenza2024", realizzato dall’Associazione dei Giornalisti delin collaborazione con AIPS Europe, Fondazione Artemisia e USSI. Tantissimi i premiati, volti noti del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e non solo. “Sono molto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma celebra l’eccellenza sportiva e culturale : il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024 - Immobile ha sottolineato i buoni inizi della sua nuova avventura calcistica di fronte alle telecamere: “Siamo partiti molto bene e stiamo facendo buone cose, spero questo premio sia da motivazione per continuare in futuro ad avere grande successo. ” Interventi significativi e pensieri di campioni Un altro volto noto applaudito è stato Gianfranco Zola, leggendario calciatore italiano, che ha ... (Gaeta.it)

Premio Mediterraneo : riconoscimenti per Marotta - Calhanoglu e Immobile - Tra gli ospiti anche Zola e altri volti noti dello sport e non solo Quest'oggi a Roma, nel suggestivo Palazzo Valentini, è andata in scena la seconda edizione del "Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024", realizzato dall’Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo in collaborazione con AIPS Europe, Fondazione Artemisia e USSI. (Sbircialanotizia.it)

Marotta interviene al Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024 : «L’Inter mi ha dato la possibilità di raggiungere traguardi prestigiosi» - Marotta, presidente e ad dell’Inter, è stato conferito il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024: le sue dichiarazioni Il presidente dell’Inter, Marotta, insieme a Calhanoglu e a tantissimi altri personaggi del mondo dello sport ha ricevuto a Roma, il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024, giunto alla sua seconda edizione e realizzato dall’Associazione Giornalisti del ... (Calcionews24.com)