Paul Di’Anno, storico frontman degli Iron Maiden, muore a 66 anni: il ricordo di una voce leggendaria (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La scomparsa di Paul Di’Anno, ex cantante della band heavy metal Iron Maiden, ha sconvolto il mondo della musica. Il noto artista, stroncato da problemi di salute, è morto a 66 anni nella sua abitazione di Salisbury, nel Wiltshire, in Inghilterra. L’annuncio è stato dato dalla famiglia attraverso un comunicato ufficiale, contribuendo a una valanga di tributi da parte di fan e musicisti. I primi anni e l’ascesa con gli Iron Maiden Paul Andrews, conosciuto professionalmente come Paul Di’Anno, nasce il 17 maggio 1958 a Chingford, un’area dell’est di Londra. Il suo ingresso nel mondo della musica avviene già in giovane età, ma è nel 1978 che raggiunge la notorietà come frontman degli Iron Maiden, una band che avrebbe fatto la storia del metal. Gaeta.it - Paul Di’Anno, storico frontman degli Iron Maiden, muore a 66 anni: il ricordo di una voce leggendaria Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La scomparsa di, ex cantante della band heavy metal, ha sconvolto il mondo della musica. Il noto artista, stroncato da problemi di salute, è morto a 66nella sua abitazione di Salisbury, nel Wiltshire, in Inghilterra. L’annuncio è stato dato dalla famiglia attraverso un comunicato ufficiale, contribuendo a una valanga di tributi da parte di fan e musicisti. I primie l’ascesa con gliAndrews, conosciuto professionalmente come, nasce il 17 maggio 1958 a Chingford, un’area dell’est di Londra. Il suo ingresso nel mondo della musica avviene già in giovane età, ma è nel 1978 che raggiunge la notorietà come, una band che avrebbe fatto la storia del metal.

